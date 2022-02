Sanremo 2022, gli ascolti della finale

La proclamazione dei vincitor: (1.49-1.56) è stata vista 6 milioni 422 mila spettatori, con uno share del 73.4 per cento.

Nella prima parte (21.22-23.54) erano presente 15 milioni 660 mila spettatori, con uno share del 62.1 per cento. Nella seconda parte (23.58–1.48) 10 milioni 153 mila spettatori, con uno share del 72.1 per cento.

Il festival fa il botto sugli ascolti della finale che ha decretato Mahmood e Blanco vincitori: 13 milioni 380 mila spettatori con uno share del 64,9 %per cento. Nel 2021 erano stati 9.970.000 e 54.4% e nel 2021 11.477.000 con il 60.6% 1

