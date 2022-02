Ludovico Einaudi al primo posto della ‘Classical Albums’ di Billboard

Una settimana dopo l’uscita del suo nuovo disco “Underwater”, pubblicato lo scorso 21 gennaio, Ludovico Einaudi ha conquistato la vetta della Classical Albums Chart, classifica degli album di musica classica più venduti negli Stati Uniti stilata dall’edizione statunitense della rivista “Billboard”.

Il grande pianista e compositore, il cui ultimo lavoro consiste in un nuovo album di solo pianoforte composto nel 2020 e contenente 12 tracce, dal prossimo 5 febbraio intraprenderà un tour che lo vedrà andare in scena in diverse città italiane prima di fare tappa in Europa e nel Regno Unito. Con Ludovico Einaudi al pianoforte, suoneranno Redi Hasa al violoncello, Federico Mecozzi al violino e Francesco Arcuri, elettronica e percussioni.

Queste le date italiane della tournée:

5/6 febbraio ALBA, Teatro Comunale

7 febbraio FIRENZE, Teatro Verdi

10/11 febbraio ROMA, Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia

24 Maggio TORINO, Auditorium Giovanni Agnelli, Lingotto

25 maggio RAVENNA, Pala De Andrè, Anteprima Ravenna Festival 2022

Queste le tappe del tour previste fuori dall'Italia:

1/2 marzo ROTTERDAM, Concertgebouw

3 marzo BRUXELLES, Bozar

5 marzo GHENT, Capitole

21/23 marzo LONDON, Hammersmith Apollo

24 marzo MANCHESTER, 02 Apollo

26/27 marzo LONDON, Alexandra Palace Theatre

2 aprile COPENHAGEN, DR Konserthuset

3/5 aprile MUNICH, Isarphilharmonie

11 aprile OSLO, Konserthus

13/15 aprile PARIS, Dalle Pleyel

24/25 aprile LISBON, Coliseu Dos Recreios

27/28 aprile BARCELONA, Gran Teatro del Liceu

28 maggio BERLIN, Waldbuhne

10 giugno GADALAJARA, Teatro Diana

11 giugno MEXICO CITY, Auditorio Nacional

14 giugno VANCOUVER, The Centre of Performing Arts

15 giugno SEATTLE, Paramount

17/18 giugno OAKLAND, Fox Theatre

19 giugno LOS ANGELES, Greek Theatre

22 giugno DALLAS, Winspeare Opera House

24 giugno CHICAGO, Symphony Hall

27 giugno WASHINGTON, Kennedy Centre

28 giugno NEW YORK, Beacon Theatre

29 giugno NEW YORK, Appel Room

30 giugno QUEBEC CITY, Grand Théâtre du Québec

3/4 luglio MONTREAL, Salle Wilfrid Pelletier

6 luglio TORONTO, Roy Thompson Hall