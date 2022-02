Sanremo 2022, la classifica provvisoria della prima serata

Lo svolgimento delle prime due serate prevede le esibizioni dei 25 cantanti in gara, divisi in due gruppi. Le canzoni vengono votate, in maniera disgiunta, dalle tre componenti di voto della giuria della stampa, cioè carta stampata, Radio e Tv, Web. Il peso percentuale della votazione è così ripartito: giuria della carta stampata e tv 1/3; giuria del web 1/3; giuria delle radio-tv 1/3. Questa la classifica provvisoria della prima serata:

Mahmood e Blanco

La Rappresentante di Lista

Dargen D’Amico

Gianni Morandi

Massimo Ranieri

Noemi

Michele Bravi

Rkomi

Achille Lauro

Giusy Ferreri

Yuman

Ana Mena