Sanremo 2022, AKA 7even: 'Questo è il palco giusto per crescere'

Nella quarta serata di Sanremo 2022, AKA 7even presenterà una cover di "Cambiare" di Alex Baroni insieme ad Arisa. “Il primo brano che ho cantato era ‘La distanza di un amore’ di Baroni, conoscendo poi la sua discografia mi sono interfacciato con ‘Cambiare’ ed è stato proprio amore a prima vista”, spiega il cantante sottolineando che il nome della voce di “Sincerità” è “il primo che mi è venuto in mente da contattare”.

Dopo aver raggiunto la finale della ventesima edizione di "Amici", AKA 7even arriva in gara a Sanremo con "Perfetta così”, brano scritto da lui insieme a Vincenzo Colella e la musica composta con Max Elias Kleinschmidt, Gianvito Vizzi e Renato Luis Patriarca.

Segui Rockol su Instagram per non perderti le notizie più importanti!