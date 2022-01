Jimi Hendrix: la registrazione dell’ultima performance in un nuovo documentario

Un paio di giorni prima della sua prematura scomparsa, avvenuta il 18 settembre 1970, Jimi Hendrix si esibì in una jam session al Ronnie Scott's di Londra insieme al suo amico Eric Burdon, l'ex frontman degli Animals, e ai suoi War. Poco dopo che il gruppo aveva dato il via alla sua residency presso il jazz club londinese, Burdon invitò Hendrix a unirsi a lui e alla sua band in uno dei loro show. La sera del 16 settembre 1970 il leggendario chitarrista si presentò al Ronnie Scott’s in tempo per il secondo set dei War esibendosi in alcune cover di classici blues e folk, "Mother Earth" e "Tobacco Road”.

Dopo essere circolata in rete per anni, la registrazione dell’ultima performance di Jimi Hendrix è ora inclusa in un nuovo documentario sulla storia del Ronnie Scott’s, in arrivo dal prossimo 11 febbraio in alcune sale cinematografiche selezionate e in streaming. Il regista Oliver Murray, impegnato nella realizzazione del documentario, ha raccontato all’edizione statunitense di “Rolling Stone” di essere entrato in possesso della testimonianza dell’ultima esibizione di Hendrix una volta messosi in contatto con Bill Baker, che al tempo effettuò la registrazione.

“Dal momento in cui sale sul palco, Jimi è inconfondibile”, ha affermato Murray, spiegando che il team di lavoro dietro al documentario è riuscito a ripulire l’audio della ripresa originale. Il regista ha aggiunto: “Il suo tocco è unico ancora oggi, anche dopo i numerosi musicisti che hanno cercato di replicarlo. E si inserisce perfettamente nella jam di Eric Burdon e i War pensata da proporre al pubblico”.

La pellicola, intitolata “Ronnie’s”, è stata definito dalla casa di produzione Greenwich Entertainment come “una cronistoria della vita del sassofonista Ronnie Scott, da povero ragazzo ebreo dell'East End di Londra a proprietario del leggendario night club” e include “gloriose esibizioni di grandi artisti, tra cui Dizzy Gillespie, Sarah Vaughn, Ella Fitzgerald, Jimi Hendrix, Nina Simone, Van Morrison, Chet Baker e altri”.

Nella clip riportata di seguito ed estratta dal documentario, si sente il chitarrista dei War Howard Scott descrivere il set con Jimi Hendrix e dire: “La notte successiva, abbiamo saputo che Jimi era morto. È stato terribile pensare di essere stato l'ultimo chitarrista a suonare con lui”.