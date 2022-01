Mondo latino: Maluma si riprende il trono, Christina Aguilera spiazza tutti

Maluma spazza via la concorrenza: la popstar colombiana piazza il primo tassello di un 2022 che, spera, per quanto riguarda il mondo latin pop sarà all'insegna del suo successo. La voce di "Corazón" conquista la copertina di "Latino Caliente", la playlist che raccoglie novità e hit del pop latino, diventato da ormai qualche anno a questa parte un fenomeno mondiale, con il suo nuovo singolo "Cositas de la USA", che è solamente la prima di una serie di novità che lo riguardano. E Christina Aguilera rompe un lungo silenzio e spiazza tutti riscoprendo le sue radici latine.

Con "Cositas de la USA" Maluma torna sulle scene a sei mesi dal suo ultimo singolo, la hit "Sobrio" (oltre 250 milioni di ascolti su Spotify). Il cantante festeggia quest'anno il decennale del debutto con l'album "Magia": per l'occasione il prossimo 30 aprile si esibirà in un mega-concerto allo stadio Atanasio Girardot, nella sua Medellín, per sugellare questi dieci anni di successi. Prima di quella data Maluma, vero nome Juan Luis Londoño Arias, classe 1994, tra i big del latin pop, potrebbe spedire nei negozi un nuovo album di inediti, a due anni da "Papi juancho".

Di sicuro c'è che a marzo il cantante debutterà al cinema: ha recitato in "Marry Me", commedia musicale diretta da Kat Coiro, con un'altra star del mondo latino nei panni della protagonista, la cantante Katalina Valdez: è Jennifer Lopez, e ha contribuito al film anche firmando parte della colonna sonora. Maluma interpreta il co-protagonista, il partner nella vita e sui palchi di Katalina, Bastian. E nella colonna sonora del film ci sono anche suoi brani. Il videoclip ufficiale del singolo "Cositas de la USA", prodotto dai Rudeboyz e Ily Wonder, tra i principali produttori della "new wave" latina, ha totalizzato in soli tre giorni oltre 2 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Vi chiedevate che fine avesse fatto Christina Aguilera? A quattro anni dal suo ultimo album "Liberation" la voce di "Beautiful", star del pop a cavallo tra la fine degli Anni '90 e i primi anni Duemila, è tornata ufficialmente sulle scene con un nuovo disco. Un Ep intitolato "La fuerza" che la vede riscoprire le sue radici latine (è ecuadoregna da parte di padre). L'Ep è uscito in concomitanza con il nuovo singolo "Santo", in duetto con la star portoricana Ozuna. Nel brano, scritto da Christina Aguilera, Ozuna, Dallas K, Gale, Josh Barrios, prodotto da Rafa Arcaute, Federico Vindver, Dallas K e coprodotto da Afo Verde, le due voci delle pluripremiate star della musica si fondono sui ritmi latini, in linea con le sonorità del disco. Il videoclip, diretto da Nuno e girato a Las Vegas, è punta sulla sensualità e prosegue la storia iniziata con i primi due brani spagnoli “Pa' Mis Muchachas” e “Somos Nada”.

La registrazione dell’EP “La Fuerza” ha avuto un impatto significativo su Christina Aguilera che, ispirata dalle sue radici ecuadoriane, si è innamorata nuovamente della musica in un modo completamente diverso dal passato. I sei brani che fanno parte di questo nuovo lavoro discografico presentano i migliori elementi della musica latina, tutti accumunati dalla volontà di comunicare un senso di emancipazione. Queste le parole di Christina Aguilera: