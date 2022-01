Dardust e Chris Nolan si aggiudicano il Premio NUOVOIMAIE ai Rockol Awards 2021. Andrea Marco Ricci, consigliere di amministrazione della collecting che gestisce i diritti connessi degli artisti interpreti o esecutori, tra i partner dell'evento, ha spiegato che in questa edizione l'ente ha voluto "accendere i riflettori" sulla categoria dei produttori, premiando due dei più importanti rappresentanti italiani. "Abbiamo deciso di premiare queste due figure, una per il 2020 e una per il 2021, per il loro contributo al successo di tanti artisti. Appartengono a due generazioni diverse e hanno rappresentato negli anni l’evoluzione di questo lavoro. La nostra collecting ha un particolare riguardo per tutti gli artisti. Dopo aver premiato turnisti, stavolta vogliamo premiare dei produttori artistici", ha detto Ricci.

Dardust, vero nome Dario Faini, 45 anni, ha prodotto - tra gli altri - Mahmood, Thegiornalisti, Elodie, Irama, Jovanotti, Rkomi e Elisa. Chris Nolan, all'anagrafe Christian Mazzocchi, classe '95, ha contribuito al successo di Tedua, Ghali, Sfera Ebbasta e Ketama126.