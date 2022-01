I Placebo hanno reso disponibile in Rete il terzo estratto dal loro nuovo album, “Never Let Me Go”, atteso nei negozi per il prossimo 25 marzo: il brano, intitolato “Try Better Next Time”, segue i due precedenti singoli, “Beautiful James” e “Surrounded By Spies”, pubblicati rispettivamente negli scorsi mesi di settembre e novembre.

La band, il cui nucleo originale è oggi rappresentato - oltre che dal frontman e leader Brian Molko - dal bassista Stefan Olsdal, intraprenderà a partire dal prossimo primo ottobre il tour europeo che farà tappa anche in Italia - al Forum di Assago, a Milano - il 27 ottobre: la data autunnale sarà anticipata, il prossimo 29 giugno, da uno show programmato per il 29 giugno a Mantova, in piazza Sordello.

La tournée in supporto a “Never Let Me Go”, prenderà il prima a inizio ottobre da Francoforte: dopo 24 date tra Germania, paesi scandinavi, Polonia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Svizzera, Austria, Belgio, Estonia e Francia il gruppo ha previsto una serie di date nel Regno Unito - 13 in tutto, più una a Dublino, il 5 dicembre - che sarà inaugurata il 18 novembre alla Guildhall di Portsmouth per concludersi, l’8 dicembre successivo, alla O2 Academy di Birmingham.