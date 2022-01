Muse: il nuovo singolo "Won't Stand Down" ha una data di uscita

I Muse sono ufficialmente tornati. Il trio inglese ha annunciato l'uscita di un nuovo singolo intitolato "Wont' Stand Down", previsto per giovedì 13 gennaio. L'immagine di lancio mostra una figura mascherata e incappucciata circondata da altre ombre simili, immersa in un abisso. Tutto viene calato in un'ambientazione onirica e dark. Il sound, dai primi spoiler, sembra forte e deciso: è stata la stessa band durante una diretta Instagram di una decina di giorni fa a far ascoltare qualche secondo del brano. Nel corso di una recente live session Matt Bellamy ha condiviso una clip di circa un minuto mentre guida la sua auto e suo figlio è impegnato in un intenso headbanging. In sottofondo c'è proprio "Won't Stand Down".

La canzone è il primo assaggio di quello che sarà il nono album in studio dei Muse, che potrebbe avere al centro anche dei forti temi sociali e politici. Durante il lockdown Matt Bellamy ha dato qualcosa ai fan per tenersi occupati collaborando con i Jaded Hearts Club, pubblicando il singolo "Tomorrow's World" e il suo primo EP solista, "Cryosleep" ma non ha smesso di lavorare con i suoi compagni di band. Bellamy ha cominciato a lavorare al nuovo progetto targato Muse in concomitanza con l'esplosione delle proteste per la causa Black Lives Matter:"Ho iniziato a lavorare proprio mentre stava esplodendo tutto il caos" - aveva detto in un'intervista al Sun - "E' una cosa bizzarra da dire ma devo dire che il tutto calza perfettamente con la musica che scrivo. Ti tiene sempre un po' sul filo del rasoio". I Muse torneranno anche in tour nel 2022 e suoneranno in Italia per un solo show a Firenze Rocks il 17 giugno 2022.