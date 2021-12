Ultimo, serenata sotto il balcone per una coppia torinese

La campagna di Armando Testa per il lancio di "Supereroi", realizzata dal regista Paolo Genovese per Medusa FIlm (la casa di produzione del film), ha visto il cantautore Ultimo - autore della colonna sonora della pellicola - regalare una serenata a sorpresa, pianoforte e voce, a una coppia di Grugliasco (in provincia di Torino), Domenico e Domenica, che sono sposati da 74 anni (lui ha quasi cent'anni, lei è di poco più giovane).

Con la complicità dei familiari della coppia e del sindaco di Grugliasco, Ultimo si è presentato, a sorpresa, sotto il balcone dei coniugi ha suonato per loro, con un pianoforte a coda, il singolo "Supereroi".

Dicono i direttori creativi della campagna, Jacopo Morini e Fabiano Pagliara: