Tre membri dei BTS hanno il Covid

Allarme rosso in casa BTS. Tre dei sette componenti della boyband sudcoreana che ha scritto alcune delle pagine finora più importanti della storia del K-Pop - il pop coreano, diventato un trend mondiale - sono risultati positivi al test per il Covid-19. Si tratta di Suga, RM e Jin, rispettivamente 28, 27 e 29 anni. I tre cantanti si trovano attualmente in isolamento, ciascuno in un posto diverso.

Il primo a scoprire di aver contratto il Covid-19 è stato Suga. Il cantante, ha fatto sapere il management del gruppo, aveva deciso - proprio come i compagni di band - di trascorrere in casa, a Taegu, in Corea del Sud, le vacanze di Natale e così lo scorso venerdì si è imbarcato su un aereo che dagli Stati Uniti lo avrebbe riportato in patria. Suga è risultato negativo al test al quale si era sottoposto prima di imbarcarsi e si è sottoposto a un successivo test mentre stava effettuando la quarantena una volta arrivato a casa: questo secondo test ha dato esito positivo. Il management dei BTS ha specificato che Suga aveva ricevuto la seconda dose del vaccino contro il Covid lo scorso agosto.

Si erano vaccinati ad agosto anche gli altri due membri dei BTS che hanno scoperto nelle ultime ore di aver contratto il Covid, RM e Jin.

Il management della boyband ha voluto rassicurare i tantissimi fan sparsi in ogni angolo del mondo sulle condizioni di salute dei tre ragazzi. RM e Suga sarebbero attualmente asintomatici e stanno gestendo le cure a casa seguendo le linee guida delle autorità sanitarie, mentre Jin presenterebbe sintomi lievi, compresa qualche linea di febbre. Ma come i due compagni di band, anche lui per il momento si sta curando in casa.