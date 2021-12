Biagio Antonacci padre per la terza volta: è nato Carlo

Biagio Antonacci è diventato padre per la terza volta: con un post sul proprio canale Instagram il cantante ha annunciato la nascita di Carlo, avuto insieme alla compagna Paola Cardinale, alla quale la voce di “Pazzo di lei” è legato dal 2004.

“Che ci sia un nuovo albero per ogni nuova vita. E’ nato Carlo, mio figlio”, ha scritto nella mattina di oggi, martedì 21 dicembre, l’artista. Felicitazioni, sempre via social, sono state espresse da colleghi come Lorenzo Jovanotti e Gianni Morandi (quest’ultimo nonno di Paolo e Giovanni, nati dalla relazione di Antonacci con la figlia del cantante di Monghidoro Marianna e oggi entrambi impegnati nel mondo dello spettacolo, rispettivamente come presentatore radiofonico e autore), dall’artista Marco Lodola e da personaggio della discografia e dello spettacolo come Rudy Zerbi e Carlo Conti.