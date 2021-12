Se il pop latino ha un re, è senza ombra di dubbio Ricky Martin. In oltre trentacinque anni di carriera, ha iniziato a fare le cose sul serio nell'ormai lontano 1984 con la boy band portoricana dei Menudo, poi abbandonata nel 1989 per intraprendere la carriera solista. Il cantante portoricano è riuscito a conquistare il titolo di monarca del genere grazie a una raffica di hit che hanno fatto ballare e divertire la gente non solo in Sud America, ma anche negli Stati Uniti e al di qua dell'Atlantico.

Dal tempo di "María", sono passati ormai più di venticinque anni e Ricky Martin non è più quello che si definisce proprio un pischelletto: infatti oggi compie 50 anni. Gli facciamo i nostri migliori auguri ripercorrendo la sua storia con dieci hit del suo repertorio.

"María", 1995

"The cup of life / La copa de la vida", 1998

"La bomba", 1998

"Livin' la vida loca", 1999

"She's all I ever had", 1999

"She bangs", 2000

"Nobody wants to be lonely" (feat. Christina Aguilera), 2001

"Jaleo", 2003

"I don't care", 2005

"Tu recuerdo", 2006