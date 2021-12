L'album di Mara Sattei ha finalmente una data d'uscita e un titolo

Ci siamo, finalmente. Mara Sattei ha svelato il titolo, "Universo", e la data d'uscita di quello che sarà il suo album d'esordio sulla lunga distanza: arriverà nei negozi il 14 gennaio. L'annuncio arriva dopo le voci che volevano la 26enne cantante romana, che ha legato il proprio nome alle hit - da milioni di streams sulle piattaforme - di suo fratello tha Supreme ("m12ano", "Altalene", in duetto con Coez), Carl Brave ("Spigoli") e Gazzelle ("Tuttecose"), in gara tra i big del Festival di Sanremo 2022.

La data del 14 gennaio era apparsa già nel videoclip del singolo "Ciò che non dici", anche questo prodotto da tha Supreme, pubblicato lo scorso 8 dicembre: era scritta sull'etichetta di una musicassetta e il dettaglio non era passato inosservato ai più attenti e curiosi. Ora arriva l'ufficialità.

L'album intero è prodotto da tha Supreme, che ha curato anche la direzione artistica del progetto. Il disco conterrà i singoli "Scusa" e "Ciò che non dici", ma la tracklist intera non è stata rivelata, così come i nomi degli ospiti.

“Penso spesso che ciò che mostriamo sia solo una piccolissima parte di ciò che è dentro di noi.

Siamo un insieme di storie, di emozioni, di scelte. A volte percepiamo spazi immensi, mondi inesplorati in cui ci perdiamo, mentre altre volte ci sentiamo così piccoli da voler sparire. Vogliamo vedere oltre, sentirci parte di qualcosa. Vogliamo amare e sentirci amati, e tornare alla semplicità che si contraddistingue in un mondo di sovrastrutture. La verità è che accettare il disordine ci fa comprendere realmente cosa è al suo posto e ci dà la consapevolezza di chi siamo o di chi vorremmo essere. Io con la musica ho scoperto di essere libera, dentro il mio universo che ora vi mostro", ha scritto Mara Sattei, presentando il disco.

Mara Sattei, vero nome Sara Mattei, provò a farsi largo nel panorama pop italiano quando nel 2013 si presentò ai provini di "Amici": dopo aver superato le puntate del pomeridiano, approdò al serale. Miguel Bosè, quell'anno tra i direttori artistici del talent, la volle nella sua squadra, la blu, ma l'avventura della cantante si fermò presto: venne eliminata alla seconda puntata (nell'anno di Deborah Iurato, vincitrice di quell'edizione, ma soprattutto dei Dear Jack, che si sarebbero sciolti dopo un anno passato in cima alle classifiche).