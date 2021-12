Nick Cave ha pubblicato la nuova traccia "Les Cerfs"

Nick Cave e Warren Ellis hanno condiviso la loro nuova traccia "Les Cerfs".

Il brano è tratto dalla colonna sonora originale del documentario "La Panthère Des Neiges". Il film di Marie Amiguet e Vincent Munier è ambientato negli altopiani tibetani e segue il fotografo naturalista Munier mentre guida lo scrittore Sylvain Tesson "nella sua ricerca per documentare il famigerato e sfuggente leopardo delle nevi". La colonna sonora di La Panthère Des Neiges sarà pubblicata in digitale tramite Invada Records e Lakeshore Records venerdì 17 dicembre ed è descritta come "uno dei progetti cinematografici più sentiti e inquietanti di Ellis e Cave". Dopo aver condiviso il singolo "We Are Not Alone" il mese scorso, Cave ed Ellis hanno pubblicato questo pezzo, che si può ascoltare qui sotto. .