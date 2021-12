Tool, arrestato il batterista Danny Carey

Secondo quanto riportato dal sito californiano TMZ, il batterista dei Tool Danny Carey è stato arrestato all'aeroporto di Kansas City dopo aver presumibilmente litigato con qualcuno all'interno del terminal.



Fonti interne alle forze dell'ordine riferiscono al sito che la polizia aeroportuale ha risposto nella sera di domenica a una segnalazione di alterco tra due uomini. Una volta sopraggiunti in loco, hanno arrestato Carey e lo hanno portato in una vicina stazione di polizia. Il 60enne co-fondatore dei Tool è stato schedato per aggressione ed è stato rilasciato su cauzione.

Il rapporto della polizia è stato inoltrato ai pubblici ministeri per la revisione del caso al quale faranno seguito le potenziali accuse.



La carriera di Carey ha avuto inizio come batterista jazz, nel 1990 ha fondato i Tool con il cantante Maynard James Keenan, il chitarrista Adam Jones e il bassista Paul D'Amour. Quando non si esibisce con i Tool, Danny suona nei club, partecipa a clinic di batteria e a jam session. In questo momento è membro di The Doug Webb All Stars, Legends of the Seagullmen e Volto.