Diana Krall torna in concerto in Italia: una data a luglio 2022

La cantante e pianista jazz Diana Krall ha annunciato che la prossima estate presenterà dal vivo i brani del suo ultimo album, “This dream of you”, anche in Italia. L’artista canadese si esibirà nel nostro Paese il 16 luglio 2022 all’Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera, in provincia di Brescia, a distanza di tre anni dai suoi ultimi live nella Penisola. I biglietti per il concerto italiano di Krall saranno in vendita sul circuito TicketOne a partire dalle 12.00 di domani, 14 dicembre.

“This dream of you”, che prende il titolo da un brano di Bob Dylan tratto dal suo “Together through life” del 2009 reinterpretato anche dalla cantante e pianista canadese, è il quindicesimo album in studio della carriera di Diana Krall. Il disco, uscito il 25 settembre 2020 a distanza di due anni dal progetto collaborativo con Tony Bennett “Love is here to stay”, è stato anticipato dai singoli “How deep is the ocean” e "I wished on the moon”. Il progetto è nato come un omaggio al produttore e amico Tommy LiPuma scomparso nel 2017, partendo proprio dalle ultime session registrate da Krall con il compianto collega prima della sua morte e successivamente sviluppate nel corso del tempo con i musicisti storici della cantante.