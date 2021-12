Addio a Michael Nesmith, cantante dei Monkees

Michael Nesmith, cantante, chitarrista e compositore del gruppo “The Monkees”, è morto all’età di 78 anni. L'annuncio è giunto attraverso una dichiarazione divulgata dalla sua famiglia, nella quale si legge che il musicista si è spento “nella sua casa, circondato dai suoi cari, pacificamente e per cause naturali”. Un portavoce dell’etichetta discografica Rhino ha chiarito ai microfoni di BBC News che l’artista se ne è andato per via di un’insufficienza cardiaca nella sua abitazione di Carmel Valley, in California.

A proposito dei The Monkees, nel 2012 Michael Nesmith ha dichiarato a “Rolling Stone” che “eravamo ragazzi con i nostri gusti musicali ed eravamo più felici di eseguire canzoni che ci piacevano – e/o che avevamo scritto – piuttosto che canzoni che ci venivano date”. Dopo aver girato un video musicale per il suo singolo “Rio” nel 1977, Nesmith ebbe l’idea di un programma televisivo composto interamente da clip promozionali: “I dischi audio vengono suonati alla radio, quindi un disco video dovrebbe essere suonato in video in televisione – scrisse –. Ci dovrebbe essere una componente di trasmissione per il video musicale proprio come c’è per i dischi“. Un’intuizione, la sua che egli stesso denominò PopClips e di cui poco tempo dopo vendette la proprietà intellettuale alla Time Warner, che la utilizzò per sviluppare e lanciare il popolare canale televisivo MTV, esistente ancora oggi e celebre in tutto il mondo.