Francesco De Gregori e Gianna Nannini cantano insieme "Diamante"

Francesco De Gregori e Gianna Nannini si uniscono in duetto reinterpretando "Diamante”, la storica canzone con testo di Francesco De Gregori e musica di Zucchero, Mino Vergnaghi e Matteo Saggese. In passato Francesco De Gregori ha scritto per Gianna Nannini il brano “Ninna nera” contenuto nell’album “Dispetto” (1995). Lo scorso anno, la rocker ha omaggiato il brano di De Gregori “La donna cannone” (1983) reinterpretandolo per il progetto "I Love My Radio". "Diamante" è un singolo di Zucchero Fornaciari, pubblicato nel 1990 ed estratto dall'album "Oro, incenso e birra".