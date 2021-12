Orietta Berti in versione house: il nuovo singolo "Luna piena", con Hell Raton

A Sanremo con "Quando ti sei innamorato" si è ripresa il suo posto sulla scena pop italiana.

Poi è arrivato Fedez, che l'ha voluta al suo fianco - e a quello di Achille Lauro - in "Mille", l'improbabile tormentone dell'estate 2021 italiana. Ora Orietta Berti ci riprova. Con un altro esponente della scena rap italiana a muovere i fili da dietro: è Hell Raton. Il braccio destro di Salmo, da due anni giudice di "X Factor" (dopo aver vinto l'anno scorso con Casadilego ha trionfato di nuovo ieri sera portando alla vittoria Baltimora, che ha battuto a sorpresa gIANMARIA in finale), ha avuto l'intuizione di far cantare al'.Usignolo di Cavriago, questo il soprannome che diedero i critici a Orietta Berti negli Anni '60, un nuovo singolo. Si intitola "Luna piena", lo ha prodotto Sixpm - già al fianco di Guè Pequeno, Club Dogo, Emis Killa, Gemitaiz, Marracash - ed è un pezzo dalle sonorità quasi house. Potete ascoltarlo proprio qui sotto:

Orietta Berti è attualmente tra i giudici di "The Voice Senior", il talent condotto da Antonella Clerici su Rai1: con lei in giuria ci sono anche Loredana Bertè, Gigi D'Alessio e Clementino.