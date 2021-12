Chi è Baltimora, vincitore di X Factor 2021

Baltimora è il vincitore della tredicesima edizione X Factor 2021: il cantante della squadra di Hell Raton ha battuto a sopresa al ballottaggio finale il favorito gIANMARIA, eseguendo live i suoi inediti “Altro” e “Baltimora”.

Nato nel 2001 ad Ancona, Edoardo Spinsante - questo il vero nome di Baltimora - inizia ad appassionarsi alla musica fin dalla tenera età e si avvicina a questo mondo durante gli anni del liceo, cominciando a suonare il piano e a comporre i suoi primi pezzi. Dopo aver convinto tutti e quattro i giudici ai casting, Baltimora viene scelto da Hell Raton per la sua squadra e sul palco di X Factor - oltre ai suoi inediti, da “Altro” a “Baltimora” - propone cover di Carmen Consoli ("Parole di burro”), Adele ("Turning tables"), Lucio Battisti (“Un uomo che ti ama”), Justin Bieber (“Stay”), Morgan (“Altrove”) e durante la semifinale si esibisce insieme a Fulminacci duettando su “Santa Marinella” e "Resistenza".

In finale va in scena accompagnato da Hell Raton alla batteria per interpretare “Otherside” dei Red Hot Chili Peppers, prima di eseguire un medley di cover e i suoi inediti.