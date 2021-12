L'ex chitarrista dei Genesis Steve Hackett ha annunciato che i prossimi mesi di settembre e ottobre porterà in tour in Gran Bretagna l'album dei Genesis del 1972 “Foxtrot”. Hackett entrò nei Genesis nel 1971 dopo aver risposto a un annuncio pubblicato sulla rivista Melody Maker, e fece il suo debutto in studio nell'album “Nursery Cryme”, pubblicato nel novembre di quell'anno.



Nell'ottobre del 1972 uscì “Foxtrot”, del quarto album dei Genesis Hackett dice: "Penso che in quel momento “Foxtrot” fosse un risultato eccezionale per i Genesis.

Penso che non ci sia un brano debole nell'album, hanno tutti i loro punti di forza e non vedo davvero l'ora di proporlo per intero dal vivo. A quel tempo eravamo una band giovane e in difficoltà. Quando stavamo facendo “Foxtrot”, la band stava diventando più ambiziosa. “Foxtrot” è un must per i fan dei primi lavori dei Genesis. Cinquanta anni fa? Non sembra che quelle idee abbiano cinquant'anni perché definivano un genere, piuttosto che seguire le tendenze. Ancora oggi sembra ancora attuale.”.