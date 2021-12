Florida, laurea ad honorem postuma a Tom Petty

Il cda dell’Università della Florida, ateneo fondato nel 1853 con sede a Gainesville, città che nel 1950 diede i natali a Tom Petty, ha conferito proprio allo scomparso leader degli Heartbreakers una laurea honoris causa - postuma - in musica. “E’ considerato all’unanimità uno dei musicisti più influenti degli ultimi cinquant’anni”, ha spiegato - riferisce la testata locale Tampa Bay Times - il rettore dell’ateneo Joseph Glover nel corso della cerimonia di assegnazione: “La sua presenza rimane significativa, come si vede dai numerosi passaggi radiofonici delle sue canzoni e dalla popolarità di eventi come la sua festa di compleanno che si tiene qui a Gainesville. Nel nostro campus, la celebre ‘I Won't Back Down’ è diventata un inno in occasione degli eventi sportivi: personalmente, l'ho sentita cantare persino dal presidente della nostra università, Kent Fuchs”.

Quella appena assegnata dall’Università della Florida non è l’unica onorificenza accademica conseguita da Petty nel corso della sua carriera: l’artista, nel 1996, fu insignito dall’Università della California del premio alla carriera intitolato a George e Ira Gershwin. Dieci anni dopo la stessa municipalità di Gainesville consegnò all’artista le chiavi della città.

Tom Petty morì il 2 ottobre del 2017 presso l’UCLA Medical Center di Santa Monica, in California, per le conseguenze di una sovradosaggio accidentale di diversi farmaci che l’artista assumeva per curare condizioni mediche croniche come un enfisema e dolori provocati da una frattura all’anca. Come riferito dalla sua vedova, Dana, il cantante rimandò proprio un intervento all’anca che i medici gli avevano consigliato da tempo per non interrompere l’attività dal vivo: “Credeva che quello fosse il suo ultimo tour, e lo doveva ai suoi storici collaboratori e ai suoi fan”, raccontò Dana York all’edizione americana di Billboard, “Aveva in programma tre concerti, qui a Los Angeles. Non era mai stato così orgoglioso di se stesso, così felice e così ottimista riguardo al futuro. E, all’improvviso, se n’è andato”.