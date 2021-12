Parliamo della canzone natalizia di Elettra Lamborghini?

Elettra Lamborghini come non l'abbiamo mai sentita. La Twerking Queen ha pubblicato un singolo natalizio.

Avete letto bene. Si intitola "A mezzanotte", è uscito oggi. Sulla copertina, stavolta, niente provocazioni: Elettra, vestita in tema natalizio, esce fuori da un pacco regalo e tiene tra le braccia la sua cagnolina. Il pezzo omaggia nei suoni gli Anni '80 italiani, con richiami a "Non succederà più" di Claudia Mori (che proprio la rampolla di casa Lamborghini l'anno scorso cantò a Sanremo, nella serata delle cover, in duetto con Myss Keta): "Se questo Natale mi regalerai una stella / Io non so che cosa farmene / Non l’hai ancora capito che / Il mio regalo per te, il mio regalo è / Il mio regalo per te, il mio regalo è / Spegni la luce perché il mio regalo è / A mezzanotte stretta stretta a te". Ecco il singolo, qui sotto:.

Alle provocazioni, comunque, non rinuncia neppure a questo giro, la Lamborghini. Sui social ha spoilerato il ritornello di "A mezzanotte" con un video nel quale, canticchiando - vestita come sulla copertina del singolo - la canzone, ad un certo punto s'è alzata il vestito e ha mostrato ai fan il suo lato b.