Gli OneRepublic è diventata la prima band statunitense di una certa notorietà e successo ad accettare la criptovaluta come forma di pagamento. Il gruppo, originario di Colorado Springs, si è esibito alla Haydn Hall a Vienna, come riportato dall'Ansa, e per il concerto ha usato una app con pagamento in bitcoin.

Ryan Tedder, il frontman della band ha dichiarato: "Il mio gruppo ed io siamo felici di essere parte di qualcosa in cui crediamo sia senza dubbio il futuro di come i pagamenti saranno trattati per importi illimitati di asset, esibizioni, servizi, acquisti, musica, nel mondo". Tedder ha inoltre aggiunto che intende essere pagato in bitcoin per un concerto privato che terrà il prossimo mese di dicembre.

Setlist del concerto di Vienna:

Stop and Stare

Secrets

Good Life

Run

Rescue Me

Rumour Has It (cover di Adele)

Love Runs Out

Something I Need

Halo (cover di Beyoncé)

Lose Somebody (cover di Kygo)

I Lived

Au Revoir

Apologize

Come Home

Counting Stars