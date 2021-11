Milano Music Week 2021: chi è David Blank, dal vivo a Rockol Ubiqo - Generazione Z Stage

David Blank è tra gli artisti che si esibiranno sul Rockol Ubiqo - Generazione Z Stage , spazio dedicato alla musica dal vivo che vedrà una selezione di artisti della nuova scena italiana esibirsi gratuitamente in Piazza XXIV Maggio, nel cuore di Navigli, nell’ambito dell’edizione 2021 della Milano Music Week.

All’anagrafe David Aiyeniwon, nato a San Severino Marche, David Blank ha iniziato a cantare nel coro della sua città natale. Trasferitosi a Londra all’età di 16 anni per perfezionare i suoi studi musicali, torna in Italia e stabilisce la propria residenza a Milano. Durante il suo soggiorno nel capoluogo lombardo il cantante viene “assunto” da Laura Pausini come corista: insieme alla star romagnola Blank ha l’opportunità di esibirsi al Festival di Sanremo e ai concerti che la voce di “Io canto” tiene sia in importanti venue italiane - tra le altre, lo stadio Meazza di San Siro, a Milano - che nelle maggiori città europee.

La sua carriera solista prende il via nel 2017, con la pubblicazione dell’EP “Cuor leggero”, al quale seguono, nel 2020, i brani “Standing in Line” e “Foreplay”, parte di un altro EP prodotto in collaborazione con Fluidostudio. Oltre ad aver preso parte a campagne promozionali per importanti brand di alta moda, Aiyeniwon - sempre nel 2020 - ha prestato la propria voce alla colonna sonora del film Disney “Soul”, per la quale ha interpretato il brano “Vero amore” (nella versione originale, scritta e prodotta da Cody Chesnutt) doppiando anche un personaggio del lungometraggio.