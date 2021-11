È uscito un nuovo singolo di Beyoncé

È tornata Beyoncé. Con un nuovo singolo. Si intitola "Be alive" e potete ascoltarlo proprio qui sotto. La canzone fa parte della colonna sonora del film "Una famiglia vincente - King Richard", con protagonista Will Smith: racconta la storia di Richard Williams, padre delle sorelle Venus e Serena, campionesse di tennis.

Un'anticipazione del brano era inclusa nel primo trailer del film, pubblicato lo scorso mese. Ora è stata pubblicata la versione integrale. "Be alive" porta la firma di Daris Scott, in arte Dixson, 28enne rapper e producer del roster di RocNation, la società di Jay-Z, il marito della voce di "Listen". Nel corso della sua carriera fino ad oggi Dixson ha collezionato collaborazioni con - tra gli altri - Chance The Rapper, Vic Mensa, Pharrell e Justin Bieber.

"Una famiglia vincente - King Richard" era atteso nei cinema già lo scorso anno, poi la sua uscita è stata rinviata a causa della pandemia di Covid-19.

La pellicola è stata presentata al Telluride Film Festival a settembre e sarà distribuita nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal prossimo 19 novembre (e in contemporanea sarà trasmesso su HBO Max). In Italia arriverà il 13 gennaio 2022. Oltre a Will Smith, del cast fanno parte Saniyya Sidney (che interpreta Venus Williams) e Demi Singleton (che interpreta Serena). La colonna sonora è firmata da Kristopher Bowers, musicista losangelino che ha all'attivo collaborazioni con lo stesso Jay-Z (oltre che Kanye West e A Tribe Called Quest). Sue anche le musiche di film come "Green book" di Peter Farrelly e "Respect", il biopic su Aretha Franklin diretto da Liesl Tommy.

Beyoncé non pubblica un nuovo album di inediti da cinque anni: l'ultimo, "Lemonade", uscì nel 2016, seguito nel 2018 dal disco congiunto con il marito Jay-Z "Everything is love".