Malore all'aeroporto per Eugenio Finardi

Brutta avventura per Eugenio Finardi. Il 69enne musicista quest'oggi, mentre si accingeva a prendere un aereo all'aeroporto milanese di Linate diretto a Brindisi, in Puglia, per un paio di spettacoli, quando improvvisamente ha avuto un malore. A darne notizia è lo stesso Finardi che ha pubblicato sulla sua pagina Facebook quanto gli è accaduto per scusarsi con il pubblico pugliese.

Eugenio Finardi dopo un primo soccorso al centro medico dell'aeroporto milanese è stato poi trasportato in ospedale per un controllo più approfondito ed ora, per fortuna, ha potuto fare ritorno a casa. Qui sotto l'accaduto nelle sue parole. Rispondendo a un commento del suo messaggio ha scherzato: "Se il mio cuore fosse un batterista, lo licenzierei! Ma come si permette di perdere il ritmo!".