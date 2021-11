Un tuffo nel presente, ma anche nel futuro. Da qualche ora si può vedere il videoclip di "Aldo Ritmo", brano di Salmo estratto dal nuovo album "Flop". Prodotto da Lebonski 360 e co-prodotto da Reef Studios con la regia di Andrea Folino, che ne ha curato anche la direzione artistica assieme a Alessandro Fele e Pietro Daood, il video vede Salmo muoversi e ballare senza sosta sullo sfondo di scenari metropolitani oltre che spaziali, dove si trova ad essere l'unico personaggio di questo ritmo primordiale. Frutto di un intero anno di lavoro, tutte le immagini girate sono state realizzate in full Cgi con ambientazioni e protagonisti progettati grazie alla tecnologia 3D.

La figura di Salmo è stata scansionata da zero per ricreare un avatar fotorealistico i cui movimenti sono stati registrati con l'ausilio della motion capture, tecnica utilizzata nelle grandi produzioni cinematografiche e nei videogiochi e che per la prima volta si presta ad un artista della scena musicale italiana.