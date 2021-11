Robby Krieger (Doors): "E' fantastico lavorare con Ian Astbury"

Dopo che i Cult registrarono l'album "Beyond Good And Evil" nel 2001, la band si sciolse e il cantante Ian Astbury si esibì insieme a Ray Manzarek e Robby Krieger nei “The Doors of the 21st Century”, che in seguito vennero ribattezzati “Riders on the Storm”.

Il chitarrista dei Doors Robby Krieger è stato intervistato da Tigman della stazione radio WPDH di Poughkeepsie (New York) e gli è stato chiesto se esiste la possibilità di lavorare nuovamente con Astbury, Krieger ha risposto: "Mi piacerebbe. In realtà ho registrato alcune cose con lui, non le abbiamo ancora pubblicate, ma ci stiamo pensando. E' stato davvero fantastico lavorare con lui, tranne ogni sera, quando siamo allo show, noi siamo pronti e c'è Ian che stira i suoi vestiti prima dello spettacolo. Era sempre in ritardo. 'Aspetta, mi devo stirare la camicia.'"

Due anni fa, il batterista dei Doors John Densmore ha detto al Daily Camera che si era opposto al tour di Krieger e Manzarek insieme ad Astbury e al batterista dei Police Stewart Copeland 'The Doors of the 21st Century' che usava l'immagine del defunto cantante della band statunitense Jim Morrison per promuovere gli spettacoli. "È stato allora che", dichiarò Densmore, "ho preso la decisione molto difficile di citare in giudizio i miei compagni di band per essere scappati con il nome. La mia premessa era che i Doors senza Jim fossero ridicoli, come altrettanto ridicoli sarebbero i Police senza Sting, gli Stones senza Mick."

La corte di giustizia gli dette ragione e Manzarek e Krieger adottarono il nome D21C. Il caso della causa di Densmore contro i suoi ex compagni di band e la loro contro-querela da 40 milioni di dollari contro di lui è alla base del libro di John Densmore del 2013 "The Doors Unhinged: Jim Morrison's Legacy Goes On Trial".

Il mese scorso, Robby Krieger ha pubblicato un suo libro di memorie, "Set The Night On Fire: Living, Dying, And Playing Guitar With The Doors". Questo volume segue i precedenti libri sulla storia dei Doors di Densmore ("Riders On The Storm" del 1991 e il già citato "The Doors Unhinged") e quello di Ray Manzarek del 1998 "Light My Fire".

Il tastierista del gruppo, Ray Manzarek, è morto nel 2013 a causa di un cancro al dotto biliare. Densmore ha in seguito rivelato che lui e Manzarek ebbero modo di riconciliarsi prima della sua morte. Negli ultimi anni anche Densmore e Krieger si sono riconciliati esibendosi persino insieme.