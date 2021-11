Jay-Z si è già cancellato da Instagram?

Jay-Z ieri si è iscritto a Instagram. L'account @jayz, aveva la spunta verificata blu e una sua vecchia immagine da ragazzo come foto profilo. Nella bio, aveva scritto semplicemente JAY-Z e aveva aggiunto il link a Roc Nation, la sua casa discografica, di produzione e di management. Come spesso succede alle celebrità quando approdano sul social, il numero dei follower stava aumentando velocemente (in poco tempo aveva raggiunto a 1,5 milioni di seguaci). Ovviamente seguiva solo Beyoncé. A sua volta, Queen B aveva messo il follow all'account del marito.

Nel suo primo post e nella sua prima Story, il rapper e businessman 51enne aveva. pubblicizzato il film "The Harder They Fall" di cui è produttore e per cui ha scritto parte della colonna sonora. Usiamo il passato perché la pagina è stata misteriosamente rimossa o cancellata. Che Jay-Z si sia giù stufato del marasma dei social?