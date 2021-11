Addio a Ronnie Wilson, fondatore della Gap Band

È morto all'età di 73 anni Ronnie Wilson, fondatore del gruppo funk Gap Band con i suoi fratelli minori Charlie e Robert Wilson. Sua moglie Linda Boulware-Wilson ha confermato la notizia del decesso a TMZ, dicendo che è morto nella sua casa di Tulsa, in Oklahoma, martedì mattina dopo avere avuto un ictus la scorsa settimana. In una dichiarazione, lei lo ha ricordato come un "genio nel creare, produrre e suonare il flicorno, la tromba e le tastiere".



Wilson e i suoi fratelli, nati e cresciuti a Tulsa, formarono la Gap Band nei primi anni Settanta, prendendo il nome da Greenwood, Archer e Pine, strade nel quartiere nero di Tulsa prese d'assalto da una folla bianca nel massacro di Tulsa del 1921.





La Gap Band ebbe la prima grande occasione facendo da spalla a Leon Russell nel suo album del 1974 “Stop All That Jazz”. Poi registrarono i loro primi due album, “Magicians Holiday” del 1974 e “The Gap Band” del 1977. A partire dal 1980, hanno segnato una serie di successi nelle classifiche R&B e dance con brani come "Burn Rubber On Me" e "You Dropped Bomb On Me".

La band ha continuato a pubblicare album anche negli anni '80 e '90. Il loro suono è stato campionato da numerosi artisti rap e R&B, tra questi Nas, Snoop Dogg, Mary J. Blige e Ice Cube. Robert Wilson è morto di infarto nel 2010, Charlie Wilson è ora rimasto l'unico membro ancora vivo della band.