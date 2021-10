John Carpenter: la storia della mitica colonna sonora di "Halloween"

John Carpenter non è solo uno dei più grandi registi del mondo horror, ma anche un fine compositore musicale, che ha pubblicato diversi album. Come risaputo, cura personalmente la colonna sonora delle sue mitiche pellicole. Nel 1978, a rendere "Halloween - La notte delle streghe" una pellicola culto, nonostante fosse stata realizzata a bassissimo costo, fu anche la colonna sonora. Un tema musicale, realizzato dallo stesso regista americano, che divenne colonna portante di tutta la saga successiva (l'ultimo capitolo "Halloween Kills" è al cinema in questi giorni) : un sound riconoscibile ed evocativo per gli efferati omicidi di Michael Myers, con la sua iconica maschera bianca. La melodia, in realtà, è molto semplice, ma terribilmente efficace perché martellante, oscura e ansiosa. Il suono del piano è accompagnato da alcuni sintetizzatori che rendono tutto ancora più potente. Un colpo di genio passato alla storia.

Essendo il film privo di una colonna sonora sinfonica, la partitura consiste in una melodia di pianoforte, suonata al ritmo di 5/4 e composta dallo stesso Carpenter. Il critico James Berardinelli definì la partitura "relativamente semplice e non complessa", tuttavia ammise che "La musica di Halloween è uno dei maggiori punti di forza". Carpenter ai tempi dichiarò in un'intervista: "So suonare praticamente qualsiasi tastiera, ma non so né leggere né scrivere una nota". Nei crediti finali del film, Carpenter si autodefinì "Bowling Green Orchestra" per aver eseguito lo spartito, ma ricevette assistenza dal compositore Dan Wyman, insegnante di musica alla San Jose State University, università pubblica sita a San Jose, in California. La canzone nella scena in cui Laurie entra nella macchina di Annie e fa posto al bambino Tommy Doyle è senza titolo ed è eseguita da Carpenter e alcuni suoi amici che formarono un gruppo chiamato "The Coupe DeVilles". Un'altra canzone presente nel film è "(Don't Fear) The Reaper" del gruppo heavy metal Blue Öyster Cult. Il tema di Halloween divenne talmente famoso da essere perfino ripreso in altre saghe horror come in "Non aprite quella porta - L'inizio".