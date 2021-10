Dr. Dre sta lavorando sulla colonna sonora di Grand Theft Auto 6

Musica e videogiochi si incrociano ancora una volta. Dr. Dre sta lavorando a nuova musica per la serie di videogiochi Grand Theft Auto. La notizia arriva da un suo amico e collaboratore storico, Snoop Dogg, anche lui coinvolto nel progetto. Dre non pubblica brani da solista da "Compton", uscito nel 2015. "So che è in studio - ha detto Snoop Dogg in un episodio di Music Now, il podcast di Rolling Stone US - so che sta facendo musica grandiosa. In parte è collegata al nuovo GTA che uscirà presto. Credo che la pubblicherà così, direttamente nel gioco". Una possibilità è che stia registrando canzoni per Grand Theft Auto: The Trilogy The Definitive Edition.

Un rappresentante di Rockstar Games, lo studio che sviluppa la serie, non ha voluto commentare la notizia. Al momento, infatti, nessuno ha mai parlato ufficialmente del prossimo capitolo di GTA, e Rockstar ha in programma di pubblicare solo una raccolta rimasterizzata di tre vecchi episodi. Dre potrebbe essere coinvolto in quest’ultimo progetto oppure in nuovi contenuti per GTA Online, com’è successo l’anno scorso con Julian Casablancas.