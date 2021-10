Bill Wyman, il bassista che lasciò i Rolling Stones

Bill Wyman, all'anagrafe William George Perks, è nato il 24 ottobre del 1936 e - come se ci fosse bisogno di ricordarlo - è stato il bassista dei Rolling Stones dal 1962 al 1993 (oltre trenta anni di carriera con Jagger, Richards e gli altri).

Bill è da sempre attivissimo e oltre agli Stones ha coltivato altri progetti - da solista, ma anche con i Bill Wyman's Rhythm Kings e partecipando a registrazioni di amici e colleghi. Il suo apporto, come autore, nella carriera dei - Rolling Stones è storicamente stato esiguo (solo tre loro brani portano la sua firma: ("In Another Land", "Downtown Suzie" e l'outtake "Goodbye Girl"), ma scrivere canzoni non è mai stato un problema per lui. Abbiamo raccolto i dieci singoli usciti a nome Bill Wyman, per festeggiare i suoi 85 anni.

"In Another Land", 1967 (inclusa anche in "Their Satanic Majesties Request" degli Stones, ma uscita su singolo una settimana prima del disco, come "Bill Wyman's In another Land")

"Monkey Grip Glue", 1974

"White Lightnin", 1974

"A Quarter To Three", 1976

"(Si, Si) Je Suis Un Rock Star", 1981

"Visions", 1982

"Come Back Suzanne", 1982

"A New Fashion", 1982

"Baby Plaease Don't Go", 1985

"What & For & If & When & Why", 2015