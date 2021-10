Due incidenti al concerto dei Phish di domenica sera 17 ottobre al Chase Center di San Francisco. Durante l'esibizione della jam band del Vermont, un uomo è caduto dalle balconate del palazzetto, ed è morto per le ferite riportate. In un secondo e diverso incidente, un'altra caduta ha provocato due feriti: le persone in questo caso però non sono pericolo di vita.

Non è, putroppo, la prima volta che si verifica un incidente del genere negli Stati Uniti, dove i concerti sono ripresi a pieno ritmo: ad Agosto un uomo è morto durante il concerto al Citi Field di New York dei, Dead & Company la band formata da membri dei Grateful Dead con John Mayer alla voce e alla chitarra.