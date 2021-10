Robby Krieger pubblica l'autobiografia "Set the Night on Fire"

Il chitarrista dei Doors Robby Krieger si accinge a pubblicare un libro di memorie intitolato 'Set the Night on Fire: Living, Dying, and Playing Guitar with the Doors'.



Parlando del volume con il sito American Songwriter Krieger racconta che voleva riportare la versione corretta della storia della sua band che, a parer suo, è stata travisata dal film di Oliver Stone del 1991 'The Doors': "Il mio scopo nel fare questo libro era riportare tutto bene.

Quando guardi quel film a volte finisci per credere a tutto, quindi volevo che tutto fosse corretto. Questa dovrebbe essere la versione reale di come è successo tutto".



In 'Set the Night on Fire', l'ora 75enne Krieger scrive di sè, dell'essere cresciuto a Los Angeles, della esperienza con la droga, della sua battaglia contro il cancro, il tutto intrecciato alle vicende di una delle band più famose nella storia del rock.



Passando attraverso le prime sedute di scrittura con Morrison nel soggiorno dei suoi genitori e i primi concerti ai party della band. Racconta la vera storia del suo rapporto con Jim Morrison, compreso l'episodio dell'occhio nero che aveva quando la band partecipò, nel 1968, a The Smothers Brothers Comedy Hour, che, nonostante ciò che venne mitizzato non fu il risultato di un litigio con Morrison. "Il mio occhio nero dovrebbe servire a ricordarci che non importa quanto una persona pensi di sapere dei Doors, c'è sempre dell'altro nella storia. Molto di più."



Il libro è stato scritto insieme a Jeff Alulis, ex cantante in tour dei Dead Kennedys e autore dell'autobiografia punk 'NOFX: The Hepatitis Bathroom and Other Stories'. A distanza di oltre mezzo secolo dalla formazione dei Doors, Robby Krieger si augura, con il suo scritto, di chiarire una volta per tutte la vera storia della sua band. "Volevo solo mettere le cose in chiaro su tutto ciò che è realmente accaduto. Sarà interessante per le persone che non sanno molto dei Doors vedere come un ragazzo come me è cresciuto ed è finito in una band come i Doors."