Avete 11 milioni per compare il ranch di Kanye? Volete aiutare Adele a trovare casa a Londra?

Continuano le mosse finanziarie di Kanye West. Dopo la notizia trapelata di un possibile investimento nel settore tecnologico per lanciare una serie di prodotti con il marchio dell'ultimo album “Donda”, e dopo il progetto di una linea di prodotti per la casa, ora il rapper si muove sul mercato immobiliare.

È sempre l'informatissimo TMZ a darne notizia: West avrebbe messo in vendita il suo ranch nel Wyoming, una mossa che il sito legge come parte del riavvicinamento a Kim Kardashian reso pubblico proprio durante il party di presentazione di "Donda". Il sito scrive che si tratta di "un enorme appezzamento di terra fuori dalla città di Cody, dotato di 8 unità abitative, noto per la pesca alla trota mostruosa, con 2 laghi d'acqua dolce, un ristorante, un centro eventi, strutture per riunioni e, naturalmente, un sacco di stalle e recinti per cavalli". La richiesta è di 11 milioni di dollari, 3 in meno del prezzo che venne richiesto al rapper all'acquisto due anni fa.

Per un cantante che vende casa, una che l'ha trovata, anche non dove avrebbe voluto. Adele sta rilasciando le prime interviste per il lancio del nuovo album 30 e, parlando con British Vogue, ha spiegato che è andata a vivere a Los Angelese perché il costo delle case a Londra è troppo alto. Parliami di prezzi relativi, sia ben chiaro: secondo quanto spiega TMZ, la cantante ha investito oltre 30 milioni di dollari in 3 proprietà a Beverly Hills, tra il 2016 e il 2019, acquisento progressivamente una serie di proprietà adiacenti. Ma, spiega lei, non può permettersi nulla a Londra che sia simile a quello che ha negli Stati Uniti, visti i costi delle case (di lusso) della capitale inglese.