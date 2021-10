Hayley Williams lascia i social network

La leader dei Paramore Hayley Williams ha annunciato che si sta allontanando dai social media perché vuole passare più tempo a "guardare in alto e fuori, piuttosto che in basso". La cantante statunitense l'ha comunicato nella serata di oggi sul proprio canale Instagram.

Questo il suo messaggio: "Sono stata su Internet e più specificamente, sui social media, da quando avevo 15 anni. Forse ero anche più giovane. Ho iniziato con i siti di blog… poi Myspace. Poi i Paramore sono diventati una cosa e i social media non erano più solo per uso personale, ma facevano parte del lavoro. È stata una parte utile e soprattutto bella del lavoro. Desidero ardentemente la connessione e Internet è uno strumento piuttosto buono per questo scopo quando non ci distrugge".



La Williams ha sottolineato di avere pensato di lasciare i social media per circa un anno prima di riuscire finalmente a farlo. Scrive ancora: “Ora so per certo che il mio desiderio di allontanarmi dagli account personali si basa su nient'altro che per il mio interesse a mantenere un confine tra vita pubblica e privata e a voler passare più tempo a guardare in alto e fuori, piuttosto che in basso.

Williams ha spiegato inoltre che il rapporto con i social media di ognuno è diverso e che la sua decisione di uscirne non è "un giudizio per chi ama i suoi social media" ma invece "un enorme incoraggiamento a non aver più bisogno del permesso per creare più confini e spazio per crescere - a volte "no" è la cosa più gentile che puoi dire... a chiunque! …anche te stesso”. Hayley Williams lascerà i social network ma le pagine dei Paramore rimarranno attive.Il mese scorso, l'identica decisione di Hayley Williams venne presa da Lana Del Rey annunciando che avrebbe disattivato tutti i suoi account sui social media in un prossimo futuro. La cantautrice newyorkese disse, in un video, che stava pensando di allontanarsi dai social poiché alcune delle cose su cui sta attualmente lavorando "richiedono privacy e trasparenza".