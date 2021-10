Elton John paragona Young Thug a Eminem

Il 74enne Elton John in una intervista rilasciata al magazine statunitense Billboard ha dichiarato che pensa che il trentenne rapper di Atlanta Young Thug sia il miglior freestyler che abbia mai visto, anche superiore del suo caro amico Eminem.



Young Thug, insieme a Nicki Minaj, ha collaborato in "Always Love You", canzone presente nel prossimo album del musicista britannico "The Lockdown Sessions" in uscita il prossimo 22 ottobre.



Nella chiacchierata avuta con Billboard Elton John ha rivelato che, in studio con Thug, si è "sbalordito" per le sue capacità e il suo talento, paragonandolo a Eminem.

"Mi spiego, ho visto Marshall (Marhsall Mathers è il reale nome di Eminem, ndr) farlo a Detroit, ma non ho mai visto qualcuno come Thug arrivare e farlo. Alla fine, ho dovuto andarmene perché penso che si sentisse un poco intimidito dal fatto che fossi lì e io volevo solo che si rilassasse. Ma è stato un momento fantastico nella mia vita musicale. Non ho idea di come vengano realizzati i dischi rap ed è affascinante da guardare".



Non è la prima volta che i due lavorano insieme, Young Thug ed Elton John si erano trovati per la prima volta nel 2018 quando il rapper statunitense campionò il classico di Elton, "Rocket Man", nella sua "High". Di quell'incontro Elton John ricorda: "Lui voleva incontrarmi e abbiamo chiacchierato per 40 minuti". Il musicista di Pinner aggiunge di avergli fornito qualche consiglio: “‘Canta di più. Non rappare e basta, canta di più, perché la miscela di rap, musicalità e melodia è ciò che fa davvero decollare il rap.' E ora lo sta facendo."

Quella con Young Thug e Nicki Minaj non sarà l'unica collaborazione presente in "The Lockdown Sessions". Il disco conterrà infatti featuring di Miley Cyrus, Gorillaz, Andrew Watt, Brandi Carlile, Yo-Yo Ma, Stevie Wonder e altri ancora. Del nuovo album ha detto: "Tutti i brani su cui ho lavorato erano davvero diversi e interessanti, cose completamente diverse da quelle per cui sono conosciuto, cose che mi hanno portato fuori dalla mia zona di comfort in un territorio completamente nuovo."