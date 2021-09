Patti Smith ha annunciato un concerto a Roma

Una nuova data per Patti Smith in Italia: l'artista è attesa il 10 ottobre a Roma. Si esibirà al Roma Convention Center La Nuvola. Sarà accompagnata da Tony Shanahan (Basso e Tastiere), Jackson Smith (Chitarra) e Jesse Paris Smith (Piano)

Cantante, cantautrice e poetessa, Patricia Lee Smith, in arte Patti Smith, è nata il 30 dicembre 1946 a Chicago, Illinois. Nel 1950 si trasferisce con la famiglia a Philadelphia e poi nel New Jersey. La maggiore di quattro figli, Patti Smith è sempre stata una bambina alta, allampanata, malaticcia, con un occhio sinistro pigro. Comportamenti timidi che mai avrebbero fatto pensare che Patti avrebbe potuto trasformarsi nella rockstar innovativa che sarebbe poi diventata. Tuttavia, Patti racconta di aver sempre saputo di essere destinata alla grandezza. “Quando ero una ragazzina, ho sempre saputo che avevo qualcosa di speciale dentro di me. Voglio dire, non ero attraente, non ero molto comunicativa, non ero molto intelligente, almeno a scuola. Non ero nulla di tutto ciò, e non ho mai dimostrato al mondo che ero qualcosa di speciale, ma ho avuto questa enorme speranza per tutto il tempo ed è questo lo spirito che mi mantenuto forte…ero una bambina felice perché avevo la sensazione che sarei andata oltre il mio corpo fisico..” dichiara Patti Smith.

Il concerto si terrà in Viale Asia, 40. Apertura porte ore 20.00 – inizio concerto ore 21.00. Prezzi dei biglietti: galleria: 33 Euro + prevendita; poltrona: 55 Euro + prevendita; poltronissima: 88 Euro + prevendita; prevendite già attive su Ticketone. Informazioni per acquistare i biglietti: Ticketone – 892.101 – www.ticketone.it oppure www.internationalmusic.it - 059.644688.