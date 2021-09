Global Citizen Live, il concerto mondiale per salvare il pianeta

La musica può connettere i cittadini del mondo spingendo una grande campagna di pressione su governi e politici per salvaguardare il pianeta. Ed è quello che accadrà sabato 25 e domenica 26 settembre in livestreaming durante il Global Citizen Live, che andrà in diretta su YouTube per 24 ore. Un importante concerto globale, una sorta di nuovo Live Aid in mondovisione, che questa volta vedrà il mondo unito dalla rete: 24 ore continue di spettacolo e di messaggi, con performance e partecipazioni di artisti da tutto il mondo. Un appuntamento che inizierà alle 19 di sabato 25 settembre e si concluderà alla stessa ora di domenica 26, una maratona che coinvolgerà molte città diverse lungo sette continenti, Lagos, Rio de Janeiro, Mumbai, New York City, Paris, London, Seul, Los Angeles e Sydney.

In Italia Global Citizen Live verrà anche trasmesso integralmente, per 24 ore, sul canale 109 di Sky, a partire da sabato 25 alle 19; in chiaro su Tv8 il collegamento si aprirà alle 20.15 di sabato per proseguire fino alle 6 del mattino del giorno dopo.

Il cast è stellare. Al concerto partecipano Billie Eilish e i Coldplay, i Bts e gli Chic, i Metallica e Stevie Wonder, Stormzy e Elton John, ma l'elenco prevede anche, in rigoroso ordine alfabetico, Adam Lambert, Ajay-Atul, Alessia Cara, Alok, Amit Trivedi, Angélique Kidjo, Badshah, Black Eyed Peas, Burna Boy, Camila Cabello, Camilo, Charlie Puth, Chloe x Halle, Christine and the Queens, Criolo, Cyndi Lauper, Davido, Delta Goodrem, Demi Lovato, DJ Snake, Doja Cat, Duran Duran, Ed Sheeran, Fatma Said, Femi Kuti, 5 Seconds Of Summer, Green Day, H.

E.R., Hugh Jackman & Deborra-lee Furness, Jennifer Lopez, Jon Batiste, Keith Urban, Kylie Minogue, Lali, Lang Lang, Liniker, Lizzo, Lorde, Made Kuti, Mart'nália, Meek Mill, Mosquito, Muzi, My Morning Jacket, OneRepublic, Ozuna, Rag'n'Bone Man, Ricky Martin, Shawn Mendes, Sho Madjozi, Tanishk Bagchi, The Lumineers, Tiwa Savage, Tropkillaz, Usher e molti altri artisti e cantanti. Anche l'Italia sarà rappresentata: da .Andrea Bocelli e dai Maneskin.