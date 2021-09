Il prossimo 1 ottobre esce il nuovo album in studio di Roger Taylor intitolato "Outsider", che è stato anticipato dal singolo "We're All Just Trying to Get By" che vede al fianco del batterista dei Queen la cantautrice scozzese KT Tunstall.

"Outsider" è il sesto album della carriera solista di Roger Taylor che esordì nel 1981 con "Fun in Space", mentre, fino ad oggi, l'ultimo disco risultava essere "Fun On Earth" pubblicato otto anni fa, nel 2013. La maggior parte di "Outsider" – la cui strumentazione è quasi interamente eseguita dallo stesso Taylor - è stata registrata durante il periodo del lockdown. Come riporta il comunicato ufficiale della casa discografica: "é un progetto riflessivo, da cui emerge un palpabile senso di isolamento, significativamente dedicato 'a tutti gli outsider, quelli che si sentono lasciati in disparte'".

Tracklist:

1. TIDES

2. I KNOW, I KNOW, I KNOW

3. MORE KICKS

4. ABSOLUTELY ANYTHING

5. GANGSTERS ARE RUNNING THIS WORLD

6. WE’RE ALL JUST TRYING TO GET BY – FEATURING K T TUNSTALL

7. GANGSTERS ARE RUNNING THIS WORLD – PURPLE VERSION

8. ISOLATION

9. THE CLAPPING SONG

10. OUTSIDER

11. FOREIGN SAND – ENGLISH MIX

12. JOURNEY’S END