Blanco ha annunciato un concerto su TikTok. Sott'acqua

Blanco in concerto su TikTok à la "famolo strano". La voce di "MI fai impazzire", tra gli artisti del momento, come conferma anche il successo che stanno riscuotendo sulle piattaforme streaming le tracce del suo album d'esordio "Blu Celeste", uscito appena lo scorso venerdì, ha annunciato che domani, venerdì 17 settembre (alle 18), farà il suo primo live sul social network popolarissimo tra i giovani: suonerà sott'acqua. Tutto vero. Il live sarà legato al concept dello stesso "Blu Celeste", la cui copertina ritrae il 18enne cantante bresciano - vero nome Riccardo Fabbriconi - sospeso nell'acqua. L'annuncio è arrivato su Instagram: ad accompagnare Blanco sarà il suo braccio destro Michelangelo, produttore delle canzoni incluse in "Blu Celeste".

"Blu Celeste" è anche l'ultimo singolo estratto dal disco, che non contiene le hit "La canzone nostra" e "Mi fai impazzire", la prima incisa insieme a Salmo e Mace (e inclusa nell'album di quest'ultimo, "OBE") e l'altra realizzata in duetto con Sfera Ebbasta. Blanco ha fatto ascoltare in anteprima la canzone sul palco dei Seat Music Awards 2021 lo scorso venerdì, giorno dell'uscita del disco. Si è presentato sul palco tenendo in mano un palloncino celeste che poi ha lasciato volare in cielo alla fine della canzone, dedicandola a tutte le persone che non ci sono più.