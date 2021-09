Ozzy Osbourne insieme a Lemmy Kilmister: ecco una nuova versione di 'Hellraiser'

Ozzy Osbourne ha condiviso una nuova versione esclusiva di 'Hellraiser', brano contenuto nell'album del 1991 "No More Tears", con alla voce il compianto leader dei Motorhead Lemmy Kilmister. Lemmy ha aiutato Ozzy nella scrittura di alcune delle canzoni presenti sul disco che proprio quest'anno compie 30 anni.

Proprio dalla collaborazione con Lemmy Kilmister è nato "No More Tears", album solista pubblicato da Ozzy Osbourne nel 1991. Per il disco il frontman dei Motorhead ha scritto alcune canzoni, quattro delle quali sono poi finite sul lavoro finito. Una di queste è "Hellraiser", le altre sono "Change The World", "Desire" e il singolo "Mama I'm Coming Home". Una 30th Anniversary Edition, come è stata battezzata, in occasione dei 30 anni di No More Tears che sarà ripubblicato in una versione per l'anniversario in uscita il prossimo 17 settembre. Anche i Motorhead registrarono una loro versione di Hellraiser inserendola nell'album del 1992 "March Or Die", versione che finì poi anche nella colonna sonora del film "Hellraiser III".

Qui sotto potete ascoltare la versione con le voci dei due artisti: