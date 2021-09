Janet Jackson, ecco il primo trailer di 'Janet'

E' stato pubblicato il primo trailer che pubblicizza l'uscita del documentario 'Janet' incentrato sulla storia di Janet Jackson. Il film sarà presentato in anteprima nel gennaio del 2022 per celebrare il 40esimo anniversario della pubblicazione del suo eponimo album di debutto.

La oggi 55enne popstar statunitense nella breve clip dice: "Questa è la mia storia, raccontata da me. Non attraverso gli occhi di qualcun altro. Questa è la verità. Prendere o lasciare. Amarla o odiarla. Questa sono io."

La clip si giova della presenza di Missy Elliott, Mariah Carey e Paula Abdul che parlano dell'impatto e dell'influenza di Janet Jackson, oltre al fratello maggiore Tito Jackson che dice affettuosamente "sarà sempre la mia sorellina". Nel filmato si vedono anche gli scomparsi Michael Jackson e Tupac Shakur.

Secondo quanto viene riportato nel trailer del film, 'Janet' ha richiesto una lavorazione di oltre cinque anni. Il documentario ha una durata di circa quattro ore ed è stato diretto da Ben Hirsch, con Janet Jackson e Randy Jackson come produttori esecutivi. Il docu-film è stato in gran parte girato nel 2018, nel periodo in cui è morto il padre di Janet Jackson, Joe. Per la sua realizzazione è stata messa mano su molti filmati d'archivio e verrà raccontata la vita e la carriera della musicista, compresa la morte del fratello Michael nel 2009 e la celeberrima esibizione di Janet insieme a Justin Timberlake al Super Bowl del 2004 quando rimase discinta sul palco.