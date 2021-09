Slipknot: Corey Taylor ha presentato la sua nuova maschera

"La maschera è sempre stata parte di noi. La maschera regna e per noi, specialmente quelli come me e Clown che cercano sempre di farla evolvere, è importante che sia in grado di riflettere la nostra identità musicale in quel momento. Vi posso dire che la maschera sulla quale sto lavorando è inquietante e sarà difficile da guardare. Probabilmente sarà la mia maschera preferita ed è composta da molti elementi che mi hanno sempre intrigato dalle mie maschere precedenti".

Queste le parole di Corey Taylor, riportate da Radiofreccia ed estrapolate da un'intervista rilasciata a una radio locale, sulla sua nuova maschera, presentata durante il live al Rocklahoma festival. Lo show dello scorso weekend ha segnato il ritorno dal vivo non solo degli Slipknot ma di Corey Taylor che, dopo aver completato il suo tour estivo in supporto all'album solista CMFT, si è visto costretto allo stop a causa del COVID-19. La nuova maschera si può vedere in alcune foto pubblicate dalla band sui social.

Questa la scaletta del concerto:

Unsainted’

‘Disasterpiece’

‘Nero Forte’

‘Before I Forget’

‘Psychosocial’

‘Wait and Bleed’

‘Vermilion’

‘Eyeless’

‘Left Behind’

‘All Out Life’

‘Duality’

‘People = Shit’

‘(sic)’

‘Surfacing’