Motorhead, in arrivo una nuova raccolta

Si chiama "Everything Louder Forever - The Very Best Of" la nuova raccolta che racconta in musica la storia di una delle band più grandi di sempre: i Motorhead. Guidati da una figura a dir poco iconica per tutti gli amanti del rock'n'roll, Lemmy. In circa 40 anni di carriera i Motorhead hanno definito con la loro potenza e la loro energia un sound tra i più aggressivi e diretti di sempre. Un sound che viene celebrato in questa nuova raccolta che uscirà il prossimo 29 ottobre in diversi formati e che includerà ben 42 tracce scelte tra le più grandi e importanti nella discografia dei Motorhead.

15 milioni di copie vendute, 22 album in studio, milioni di spettatori, premi e trionfi di ogni tipo senza mai svendersi hanno fatto dei Motorhead una band che ha saputo mettere d'accordo tutti gli amanti del rock, del punk, del metal e della musica a tutto volume.. Il disco sarà infatti disponibile in 2LP, 4LP e 2CD ed è già disponibile insieme al merchandising dedicato, incluso alcuni bundle speciali.

Ecco la tracklist di "Everything Louder Forever"

CD 1

1. Overkill

2. We Are Motörhead

3. Snaggletooth

4. Rock It

5. Orgasmatron

6. Brotherhood Of Man

7. In The Name Of Tragedy

8. Bomber

9. Sacrifice

10. The Thousand Names Of God

11. Love For Sale

12. Killed By Death

13. I'm So Bad (Baby I Don't Care)

14. Smiling Like A Killer

15. Sharpshooter

16. Queen Of The Damned

17. Keys To The Kingdom

18. Cradle To The Grave

19. Lost Johnny

20. The Game

CD2

1. Ace Of Spades

2. Burner

3. Stone Dead Forever

4. Bad Woman

5. Just Cos You Got The Power

6. Stay Out Of Jail

7. No Class

8. I Am The Sword

9. The Chase Is Better Than The Catch

10. God Save The Queen

11. R.A.M.O.N.E.S.

12. Iron Fist

13. Rock Out

14. Dirty Love

15. Shine

16. Overnight Sensation

17. On Your Feet Or On Your Knees

18. I Ain't No Nice Guy

19. Sucker

20. 1916

21. Choking On Your Screams

22. Motörhead