Matt Sorum e la frustrazione nel backstage dei Guns N'Roses

L'ex batterista dei Guns N' Roses Matt Sorum è stato intervistato dalla testata statunitense Billboard in occasione dell'imminente pubblicazione del suo libro di memorie, 'Double Talkin' Jive: True Rock 'n' Roll Stories From the Drummer of Guns N' Roses, The Cult e Velvet Revolver' che sarà nei negozi il 7 settembre.

A proposito della sua esperienza con i Guns N'Roses, che durante lo 'Use Your Illusion' tour si presentavano spesso sul palco in grosso ritardo, l'oggi 60enne Sorum sostiene che quei ritardi portavano a regalare dei concerti favolosi.



Così si spiega l'ex batterista dei Guns N'Roses: "Quando parlo di stare nel backstage ed essere in ritardo di due ore io sono frustrato, ma una volta saliti lassù, era solo rock'n'roll.

Ci buttavamo giù perché c'era molta frustrazione, rabbia, ansia, ma questa portava lo spettacolo a un altro livello. La folla era infuocata perché era arrabbiata per il ritardo. Ma una volta usciti sul palco, alcune sere si infiammavano. Sono molto orgoglioso di quel periodo della mia vita. È stato un grande dono essere lì in quel momento con quella formazione".

Il volume in uscita racconta la storia della carriera di Sorum e si avvale della collaborazione di colleghi quali Billy Idol, Steven Tyler, Billy Gibbons (che ne ha scritto la prefazione), Alice Cooper e altri ancora. Il batterista dei Metallica Lars Ulrich dice di Sorum: "Matt illumina stanze, corridoi, club, teatri, arene e stadi con un tipo di energia rock'n'roll contagiosa che sta diventando sempre più obsoleta. La dedizione alla sua arte è praticamente impareggiabile e quando le bacchette si riposano, dovrai fare molta strada per trovare qualcuno più figo nel rock'n'roll. Tuffatevi immediatamente in queste pagine piene di imbrogli e scopritelo da voi!".