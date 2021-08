Riecco Adele: beccata mentre canta ad una festa di compleanno

In studio a lavorare freneticamente al nuovo album, l'ideale - e atteso - successore di "25", uscito ben sei anni fa, nel 2015? Macché. Il disco sembra essere l'ultimo dei pensieri di Adele, che non ne parla praticamente da quasi un anno: l'ultima allusione all'album la pubblicò nell'ottobre dello scorso anno su Instagram, salutando i fan dopo l'apparizione al Saturday Night Live, il programma di punta della tv americana. "Ci vediamo il prossimo anno", recitava il post, come a voler dire: del disco nuovo se ne parlerà nel 2021. Ora rispunta la voce di "Someone like you", che pur continuando a stare lontana dai social, almeno dai suoi, ci finisce suo malgrado.

La 33enne diva pop britannica, che tra il 2019 e il 2020 su Instagram ha reso partecipi i fan del suo percorso di dimagrimento con alcune immagini che la ritraevano completamente diversa rispetto ai tempi di "Chasing pavements" e "Rolling in the deep", è stata recentemente pizzicata alla festa di Savannah Brinson, la moglie della leggenda del basket LeBron James. Uno dei presenti al party ha filmato Adele mentre si scatenava sulla pista da ballo sulle note di "WAP", la hit di Cardi B e Megan Thee Stallion. E ha pubblicato il video in rete:

Secondo alcune indiscrezioni il nuovo album di Adele raggiungerà il mercato entro la fine del 2021. "25" vendette a livello mondiale 22 milioni di copie. Dal disco vennero estratti i singoli "Hello", "When we were young", "Send my love (To your new lover)" e "Water under the bridge". Il tour mondiale in supporto all'album fece incassare agli organizzatori la bellezza di 167,7 milioni di dollari.